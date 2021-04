Mor Ramon Pintó, l'alcalde més veterà de Catalunya

Lamentem el traspàs del Sr. Ramon Pintó, 42 anys alcalde de Granyanella (Segarra), sent el batlle més veterà de Catalunya que ha presidit l’Ajuntament del seu poble, desde 3 abril de 1979.

Descansi en pau.@Pdemocratacat — PDeCAT Terres de Lleida (@PD_TerresLleida) April 5, 2021

Ens deixa el Ramon Pintó, un alcalde històric, tota una vida dedicada al seu poble. Un exemple de servei en aquests pobles en què, pel seu tamany, els alcaldes o alcaldesses fan de tot.

ACS https://t.co/cZbnf1Zljj — Jordi Latorre🎗🚜 (@jordi_latorre) April 5, 2021

Ha mort el Ramon Pintó, més de 42 anys alcalde del seu poble, #Granyanella (#Segarra), sent el #batlle més veterà de #Catalunya, desde les primeres eleccions democràtiques, #3abril1979.

(foto durant una visita a Granyanella amb el Ramón i els alcaldes de St Ramón i Talavera).

ACS pic.twitter.com/72nZOACuyW — Manel Solé (@ManelSoleA) April 5, 2021

L'alcalde més veterà de Catalunya, Ramon Pintó Rosich, ha mort aquest dilluns. Pintó era batlle del municipi de Granyanella, a la comarca de la Segarra, des de feia 42 anys.Va començar el seu periple com alcalde l'any 1979 i, des d'aleshores, va mantenir el càrrec de primer edil després de guanyar 11 eleccions, totes les que s'han fet als municipis del país d'ençà de la recuperació de la democràcia. Històric membre de CiU, Pintó es va presentar als darrers comicis municipals amb les sigles de Junts per Catalunya i ha mort com a batlle.Pintó va ser un polític "invencible" en el seu petit municipi on mai no va ser derrotat per cap de les formacions que es van presentar als comicis. El mateix batlle recordava que el PP va aconseguir, en una ocasió, un regidor que, quatre anys més tard, es va passar al seu equip. En aquest context, també feia gala que ni ERC ni PSC van aconseguir véncer-lo a les urnes.El PDECat ha lamentat en un missatge al seu compte de Twitter el decés del malaurat polític, i ha destacat el seu paper com a batlle. En aquest sentit, un dels líders de la formació a la demarcació de Lleida i actual vicepresident de la Diputació, Jordi Latorre, ha destacat la figura de Pintó com la d'un "exemple de servei en els pobles en què els alcaldes fan de tot".

