VÍDEOS | S'enfila a un arbre, col·lapsa un carrer i el detenen per trencar una ordre d'allunyament a Manresa

L'avinguda de les Bases de Manresa entre el carrer de la Font del Gat i el carrer Jaume d'Arters ha estat tallada més de mitja hora aquest dilluns al vespre per un home que s'ha enfilat a un arbre i ha acabat detingut pels Mossos d'Esquadra per trencar una ordre d'allunyament.En l'operatiu per convèncer l'home que baixés de la branca on s'havia enfilat hi han participat, a banda dels Mossos, la Policia Local, els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El carrer s'ha omplert de curiosos que han seguit tota l'operació.Els fets han passat sobre 3/4 de 8 del vespre quan l'home s'ha acostat a l'habitatge de la seva exparella, i per cridar la seva atenció ha pujat a l'arbre. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han muntat un dispositiu tallant el trànsit en aquest tram per evitar mals majors.Davant la seva negativa a baixar voluntàriament de l'arbre i amb la possibilitat que pogués acabar caient, han arribat diverses dotacions dels Bombers i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. Finalment, després de més de mitja hora enfilat a l'arbre, el personal del SEM l'ha convençut, i l'home s'ha despenjat des d'una branca sense problemes, ha estat atès pel personal sanitari i posteriorment, declarat com a investigat per trencar l'ordre d'allunyament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor