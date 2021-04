T'han hackejat mai? Comprova en només uns segons tots els atacs que has patit

La xarxa social Facebook s'ha vist afectada aquest cap de setmana per la reaparició d'una base de dades filtrada a Internet amb informació sobre 530 milions d'usuaris, dels quals gairebé 11 milions són espanyols.Davant d'aquesta situació, els usuaris poden saber si són dels afectats introduint el seu correu electrònic a la web Have I Benn Pwned? , on es recopila de forma actualitzada la informació de les principals escletxes de dades de serveis d'internet.Més enllà de Facebook, però, l'eina diu als usuaris quantes vegades han patit atacs i a través de quines aplicacions. El funcionament és molt senzill: només cal posar el mail aquí i, a continuació, et diu quines apps han deixat dades teves al descobert, quin any va passar i especifica el contingut que es va filtrar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor