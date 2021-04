El sector turístic de Catalunya tanca una «bona» Setmana Santa tot i les pèssimes xifres de l'àrea metropolitana

Altres notícies que et poden interessar

Les vacances de Setmana Santa han suposat un impuls al sector turístic de comarques, mentre que els establiments de l'àrea metropolitana amb prou feines han notat un increment en el nombre de visitants. Segons les dades facilitades per les diferents associacions d'hostaleria del país, els allotjaments turístics a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona han registrat ocupacions superiors al 60%, mentre que a Barcelona només han obert el 25% dels hotels per la poca presència de turistes estrangers. En unes dates marcades per una mobilitat restringida al territori català, els càmpings han estat els grans beneficiats, amb xifres d'ocupació que han millorat els registres l'any 2019, quan encara no havia esclatat la pandèmia.A la zona de l'Alt Pirineu i l'Aran, el balanç que fan les associacions de les vacances de Setmana Santa és molt positiu. Segons dades del Patronat de Turisme de Lleida, l'ocupació als allotjaments turístics del Pirineu lleidatà s'ha situat per sobre el 90% en els quatre dies festius –del divendres 2 d'abril al dilluns 5 d'abril-, amb molts establiments que han penjat el cartell de complet. Les cases de turisme rural han tingut plena ocupació en els festius malgrat les restriccions, mentre que ens els dies previs a la Setmana Santa l'ocupació es va situar en un 80% al Pirineu i en un 30% a les comarques de la plana. Els càmpings també han assolit una ocupació rècord, amb bungalous complets i un 85% en les places disponibles per acampar.En la mateixa línia, les empreses d'esports d'aventura de la demarcació han aconseguit esquivar la crisi de la Covid-19 amb ocupacions del 80%, mentre que les estacions d'esquí d'FGC a Lleida han tancat la temporada amb una ocupació d'un 50%, una dada que la Generalitat qualifica de "positiva" malgrat les restriccions. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha celebrat aquests resultats després de recordar que el sector turístic "està patint greument els efectes de la Covid-19".On també s'ha registrat ple total és a les Terres de l'Ebre, que ha aconseguit superar les xifres d'ocupació de l'any 2019. El bon temps d'aquests dies també ha contribuït a l'arribada de visitants catalans a la resta de la Costa Daurada, on s'han cobert entre el 60% i el 80% de les places ofertes durant la Setmana Santa.Pel que fa a les comarques de Girona, l'ocupació mitjana al territori també s'ha situat entorn el 80%, tot i que alguns punts han patit els efectes de les restriccions. És el cas de la Costa Brava sud, on només han obert un 10% dels establiments a causa de la poca presència de viatgers procedents de l'estranger. Quant a les estacions d'esquí d'FGC ubicades a la demarcació, aquestes han registrat una ocupació del 30%.La bona marxa del sector a la majoria de punts de Catalunya durant la Setmana Santa contrasta amb la situació a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Segons dades del Gremi d'Hotels de Barcelona, a la capital catalana tan sols han obert el 25% dels hotels, mentre que l'ocupació ha estat nul·la. A altres punts com el Maresme, el nombre d'establiments hotelers oberts ha estat molt baix –a municipis com Pineda de Mar o Malgrat de Mar tots tenien la persiana abaixada- i, en aquells que operaven, l'ocupació amb prou feines superava el 50%.L'excepció a la demarcació han estat els càmpings, amb una ocupació al voltant del 70%. En alguns casos –en bungalous o 'mobile homes'- el percentatge de places ocupades ha arribat a superar el 90% en els dies pic. No obstant això, des de l'Associació de Càmpings de Barcelona afirmen que aquestes vacances de Setmana Santa han estat "un oasi enmig del desert" i creuen que l'arribada de visitants durant els pròxims dos mesos tornarà a mínims.

