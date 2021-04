La Xina aprova una vacuna contra el coronavirus feta a partir de cèl·lules d'ovari de hàmster

Altres notícies que et poden interessar

Les autoritats xineses han validat la distribució d'una cinquena vacuna produïda al país. Es tracta, segons publica el diari nord-americà New York Times , d'una aprovació sense haver-se fet públics internacionalment els resultats de la tercera fase.En aquesta darrera, tots els vaccins es proven en éssers humans i, com que a la Xina els casos de Covid-19 són escassos, s'ha testejat també a l'Equador, el Pakistan, l'Uzbekistan i a Indonèsia.L'empresa que la impulsat, CanSino Biologics, ha col·laborat amb l'exèrcit nacional xinès i l'ha fet en base a rèpliques de cèl·lules d'ovaris de hàmsters, utilitzant com a element clau la proteïna S, fet que coincideix amb altres fórmules ja utilitzades. Segons la mateixa empresa, de control públic, en les dues primeres fases no s'havien identificat efectes adversos greus.