Les malalties que augmenten el risc de morir per Covid-19

Les malalties cardíaques, les respiratòries, les renals i el càncer comporten un major risc de mort per Covid-19, segons una nova investigació de l'East Anglia University (UEA) i l'Hospital Universitari de Norfolk i Norwich (NNUH), publicada a la revista Journal of the American Medical Association Al principi de la pandèmia, hi havia la preocupació que els medicaments específics per a la pressió arterial alta poguessin estar relacionats amb pitjors resultats per als pacients de Covid-19. Una investigació de l'equip de la UEA va demostrar que això no era així i que els medicaments per a la hipertensió arterial podien, de fet, millorar les taxes de supervivència i reduir la gravetat de la infecció.Els nous resultats mostren a més que són les comorbiditats, com les malalties cardíaques, les respiratòries, les renals, el càncer, l'obesitat i l'edat -i el fet de patir més d'una malaltia o afecció crònica al mateix temps- les que condueixen a un augment de la mortalitat i la gravetat de la malaltia.L'equip va revisar 52 estudis diferents en els quals van participar més de 100.000 pacients, en l'estudi més complet d'aquest estil fins ara. L'anàlisi va mostrar que els riscos d'hospitalització i mort eren molt més grans per a les persones amb comorbiditats. L'investigador principal, el doctor Vassilios Vassiliou, de la Facultat de Medicina de la UEA a Norwich i Cardiòleg Consultor Honorari de l'NNUH, assenyala que "el que una anàlisi així proporciona és la imatge global".Així, "amb aquestes xifres augmentades, el que ara podem veure amb claredat és que són les comorbiditats les que provoquen un augment de la mortalitat. I podem confirmar que els propis medicaments per a la pressió arterial són protectors, no només per a les persones que tenen la pressió arterial alta, sinó també per a les persones amb altres comorbiditats".

