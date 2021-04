Com congelar el pa sense que perdi qualitat

L'art de congelar pa conté alguns misteris, tal com recull el llibre acabat de sortir del forn Panadero por un día, editat per Espasa. Jordi Morera, de Vilanova i la Geltrú, explica a RAC1 que un dels punts clau és la matèria prima: quin pa comprem? En aquest sentit, el llibre intenta fer pedagogia: el pa ha de ser "bo", si no, perd qualitat ràpidament. Pans de pagès o barres grosses s'estan posant cada cop més de moda entre els més panarres.Una de les creences populars indica que el pa congelat és l'últim recurs i, per aquest motiu, moltes famílies s'esperen fins i tot al dia següent a conservar-lo en fred. Això és contraproduent i, segons explica Morera, cal congelar-lo tan bon punt arriba a casa, a no ser que ens l'haguem de menjar immediatament o que estigui calent. Un cop congelat, també és important recordar que hi és i que no és recomanable tenir-l'hi més de dues setmanes seguides.En moltes cases, el pa es posa al congelador sense tapar o sense gaire cura que estigui ben embolicat. A llarg termini, pot provocar que el pa perdi humitat. Per tant, és important fer servir plàstic i no altres materials com el paper.Un cop sabem el material amb què l'embolicarem, el pa també s'ha de tallar perquè càpiga al congelador o per després descongelar allò que es necessita. Morera recomana que les llesques -ben separades- tinguin una amplitud de més d'un centímetre i mig, per tal que la molla continuï sent molla.En cas de congelar el pa sencer, en treure'l podem esperar que la temperatura ambient faci el seu efecte i tot seguit passar-lo pel forn. En qualsevol cas, cal evitar de totes totes fer ús del microones.

