Desallotgen 200 persones a Barcelona en una festa il·legal amb armes

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana (GUB) va desallotjar ahir diumenge a la nit un macrobotellón amb unes 200 persones en un solar de la Zona Franca de Barcelona. L'avís de la festa il·legal es va rebre a les 21.27 hores a l'avinguda Parc Logístic, a tocar de la sortida 18 de la Ronda Litoral.Diverses furgonetes de Mossos i la GUB es van desplaçar a la zona i van dissoldre la celebració multitudinària amb un balanç de 91 persones identificades i un total de 310 denúncies tramitades per diversos incompliments de les mesures anticovid-19. A banda, una persona va ser investigada per un delicte d'apropiació indeguda, hi va haver una denúncia per alcoholèmia positiva i es van decomissar tres armes.

