Allau de crítiques contra el nou programa de Neox, Love Island, per un tuit abans de l'estrena

Imatges del tuit esborrat

Polèmica entorn del nou programa de Neox presentat per Cristina Pedroche, Love Island, abans de l'estrena. El reality, que va en la línia de la Isla de las Tentanciones de Telecinco, s'emetrà l'11 d'abril i ja ha estat blanc de les crítiques per un tuit per promocionar-lo. La indignació ha vingut per l'ús de les imatges d'un cos femení que se centra sobretot en el tors i els pits, en la línia de restes de fotografies dels concursants que també mostren parts concretes del cos. Però això no ha agradat gens.Han estat molts els que han carregat contra el programa i contra la piulada perquè "cosifica" el cos femení. Davant la polèmica que s'ha aixecat a les xarxes la productora al final va acabar decidint esborrar el tuit.Love Island és un format televisiu que recorda a l'exitosa Isla de las Tentaciones encara que amb una gran diferència: el públic podrà prendre decisions i aquestes afectaran el transcurs de la vida dels solters a l'illa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor