Calviño admet que la dada d'atur del mes de març serà dolenta

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha admès aquest dilluns en una entrevista a RNE que la dada d'atur del mes de març serà dolenta. Segons Calviño, març "no ha estat un mes positiu" per al mercat laboral. Ho ha atribuït a un tercer trimestre de l'any "que ha estat molt dur", així com a la tercera onada de la pandèmia, "que ens ha colpejat més que la segona onada", i a fenòmens com el temporal Filomena "que ha tingut un impacte molt directe sobre el consum". Amb tot, Calviño ha afirmat que el mes de març "ha anat de menys a més" tant en termes d'afiliacions com en la sortida de treballadors que estaven en ERTO.Calviño ha apuntat que totes aquestes qüestions poden portar a una revisió a la baixa de les previsions econòmiques del govern espanyol per al 2021, tot i que s'ha mostrat confiada en una millora de la recuperació al segon semestre de l'any" i que Espanya serà una de les economies que més creixin el 2021".Sobre el parquet d'ajudes d'11.000 milions per a empreses, pimes i autònoms, Calviño ha apuntat que el seu executiu podria ampliar els sectors que es poden beneficiar d'aquests diners. "Estem disposats i oberts" a fer-ho, ha dit, tot i que ha apuntat que caldrà introduir aquestes variacions al tràmit parlamentari per a l'aprovació del decret com a projecte de llei.

