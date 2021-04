Salut demana tres dies per decidir si endureix les restriccions després de Setmana Santa

Altres notícies que et poden interessar

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que s'ha de deixar un marge de 48 a 72 hores per veure si cal endurir les restriccions després de Setmana Santa. "Els indicadors no augmenten, però es mantenen estables. Això no són per a nosaltres bones notícies i haurem de donar un cert temps per no prendre les decisions en calent", ha reconegut Ramentol en declaracions aquest Dilluns de Pasqua a Catalunya Ràdio. "Ens venen dies assistencialment complicats", ha avisat el secretari general de Salut, que ha posat el focus en el degoteig a l'alça d'ingressos a l'UCI (431 pacients). En paral·lel, Ramentol ha parlat de la franja de població de 65 a 70 anys i ha avançat que "segurament seran els que es vacunaran amb el vaccí de Janssen"."Es tracta d'una quarta vacuna que arribarà en comptagotes durant aquest abril, però ja de manera més decidida i amb volums més rellevants a partir del maig", ha continuat el secretari general de Salut, que ha admès que amb el topall de 65 anys del vaccí d'AstraZeneca i la prioritat dels més de 80 anys s'ha deixat "en terra de ningú" la franja de població entre 65 i 70 anys. No obstant això, Ramentol ha reiterat que mantenen la previsió de tenir el 70% de la població de Catalunya vacunada "a finals d'agost", si finalment es compleixen els terminis d'entrega de totes les vacunes.Avui Dilluns de Pasqua –tot i ser festiu- està previst que s'administrin 17.000 dosis d'AstraZeneca i que Catalunya rebi una remesa de 193.000 noves vacunes de Pfizer, que hauran d'ajudar a enllestir la vaccinació de les persones de més de 80 anys i els grans dependents.La cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, s'ha mostrat més preocupada per les dades de la pandèmia durant aquests dies de Setmana Santa i ha alertat que "si l'increment de casos segueix, hem d'endurir les mesures". "La situació a l'hospital empitjora, amb 8-13 ingressos diaris que també ingressen més ràpidament a la UCI. I no podem esperar a tenir les UCI plenes per prendre decisions", ha recalcat Campins, convençuda que la mobilitat de Setmana Santa es notarà d'aquí a dues setmanes: "Viurem un 'déjà vu' del que vam tenir per Nadal", ha conclòs la cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron.

