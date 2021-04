He passat la Covid, puc reprendre l'activitat esportiva com abans?

Altres notícies que et poden interessar

Alfonso Galán, metge expert en medicina antienvelliment a la Clínica Neolife, ha recomanat no realitzar exercici físic d'alta intensitat si s'ha passat la Covid-19, així com no reprendre l'activitat esportiva al mateix nivell anterior a la malaltia fins que no s'hagi fet una avaluació cardíaca prèvia.Estudi a estudi i gràcies a les respostes obtingudes en les revisions de persones afectades i fins i tot de les dades d'autòpsia dels morts a conseqüència de virus, se sap que aquesta malaltia suposa un perill per a la salut cardíaca. De fet, aquest expert adverteix que el múscul cardíac pot estar danyat, fibrosada, inflamat o amb cicatrius després del pas de la malaltia."No es tracta de sembrar l'alarma. L'objectiu és prevenir i evitar quadres potencialment molt greus i fins i tot de risc vital si tenim una afectació cardíaca de la qual no teníem coneixement", matisa el doctor Alfonso Galán.Aquesta advertència neix de les conclusions de diferents estudis publicats per la comunitat científica internacional. El més rellevant és el realitzat a Alemanya entre 100 pacients, 53 homes i 47 dones, que havien passat la malaltia per Covid-19. A aquestes persones, amb una mitjana d'edat de 49 anys, se'ls va realitzar una ressonància magnètica cardíaca i un mesurament del dany miocardi (troponina) al cap de 71 dies d'haver passat la malaltia.L'estudi conclou que la salut cardíaca del 78% dels examinats estava compromesa pels efectes del coronavirus. El 60% dels mateixos presentava inflamació miocardíaca. Totes dues dades, segons el doctor Galán, "independentment de les condicions preexistents, la gravetat i curs general de la malaltia aguda i temps des del diagnòstic original".L'expert que, encara que basant-se en altres estudis es pogués reduir les xifres fins al 50 per cent, "són percentatges enormes". "És molt probable que passar la infecció per Covid, encara que no arribem a posar-nos tan malalts que necessitem acudir a l'hospital, hagi deixat un dany al cor, en el nostre múscul cardíac, que pot estar danyat, fibrosada, inflamat o amb cicatrius. Aquesta és la realitat que dibuixen els estudis i no hem d'amagar", ha alertat.Així, per evitar-ho, la revista científica British Journal Sports of Medicine ha publicat una sèrie de recomanacions per a la pràctica segura de l'esport després de passar la Covid. En primer lloc, abans de calçar-se les esportives de nou, tots aquells afectats per la Covid, ja hagin estat asimptomàtics o hagin passat afectació severa, han de realitzar-se un reconeixement mèdic per l'aptitud esportiva.Igualment, recomanen estudiar i incloure en la història clínica del pacient símptomes com dolor, opressió toràcica, palpitacions, intolerància a l'exercici i freqüència cardíaca exagerada, aquesta última, sobretot, en el període de recuperació posterior a l'esforç. De la mateixa manera, serà necessari realitzar als esportistes exploració cardiovascular amb auscultació, presa de tensió i electrocardiograma en repòs.En cas que trobin signes d'afectació cardíaca, vine cal fer una ecocardiografia i un electrocardiograma d'esforç i consultar amb el cardiòleg. En el cas d'esportistes amb antecedents de malaltia moderada-greu per Covid-19 i que han necessitat ser hospitalitzats, es precisarà una avaluació integral d'un cardiòleg de l'esport.Si hi ha sospita de lesió miocardíaca, serà necessari realitzar una Ressonància Magnètica Cardíaca. Quan sigui detectada afectació miocardíaca, la tornada a l'esport ha de ser gradual, sota supervisió mèdica i almenys sis mesos després de la superació de la malaltia.La conclusió per als que practiquen esport amb regularitat és evitar un retorn abrupte a l'activitat d'alta intensitat. Començar amb rutines i plans de menor a major càrrega, sempre sota supervisió mèdica, des del reconeixement bàsic fins a l'avaluació clínica integral amb proves avançades, segons intensitat i risc de símptomes i lesions.

