El CIS dibuixa un escenari renyit a Madrid amb la majoria de l'esquerra a tocar si s'enfonsen Vox i Cs

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha fet públic un estudi preelectoral sobre les eleccions a la Comunitat de Madrid que dibuixa un empat a 68 escons (69 majoria absoluta) entre les forces de la dreta (PP i Vox) i les de l'esquerra (PSOE, Més Madrid i Podem). Segons l'estudi, Cs no obtindria representació parlamentària.L'enquesta atorga una clara victòria a la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, amb 59 diputats, als que podria sumar –si assolís un acord- els 9 de Vox. A l'altra banda del tauler, el candidat del PSOE lideraria un grup de 38 diputats que es podrien sumar als 20 de Més Madrid i als 10 de Podem. Ciutadans es quedaria amb un 4,4% dels vots i per tant no assoliria el 5% necessari per entrar a l'Assemblea.En percentatge de vot, el PP obtindria el 39,2% dels sufragis, el PSOE el 25,3%, Més Madrid el 14,8%, Podem el 8,7%, Vox el 5,4% i Cs el 4,4%.El 2019 el PSOE va obtenir el 27,35% dels sufragis, el el PP el 22,21%, Cs el 19,42%, Més Madrid el 14,65, Vox el 8,86%, i Podem el 5,56%.En la comparació amb els resultats del 2019 en escons cal tenir en compte que l'Assemblea de Madrid ha guanyat quatre escons en aquestes eleccions, i passa de tenir 132 representants a tenir-ne 136 fruit del creixement de la població.En tot cas, si es comparen els nombres d'escons, el PP guanya 29 escons (en tenia 30), el PSOE 1 (en tenia 37), Cs en perd 26 (en tenia 26), Més Madrid es queda igual (en tenia 20), Vox en perd 3 (en tenia 12) i Podem en guanya 3 (en tenia 7).

