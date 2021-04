Baixen els indicadors de la pandèmia, però augmenten els ingressats

CONTAGIS 605.055 (+856) INGRESSATS 1.608 (+57) UCI 431 (+7) DEFUNCIONS 21.392 (+17) Rt 1,11 (-0,05) REBROT EPG 269 (-11) VACUNACIÓ DOSI 1 1.022.501 (+11.627) DOSI 2 443.580 (+3) Actualització: 05/04/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 986.514 (+55.194) 12,8% (+0,7%) VACUNACIÓ SEGONA DOSI 442.487 (+7.843) 5,7% (+0,1%) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 209.092 (+97.184) Actualització: 02/04/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 177.523 (+518) REBUIG A LA VACUNA 17.066 (+588) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 878.666 Dosis Moderna/Lonza: 64.047 Dosis Oxford/AstraZeneca: 280.823 Actualització: 29/03/2021

Altres notícies que et poden interessar

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 1,11, mentre que el risc de rebrot també es descendeix a 269, segons el darrer balanç de Salut. En paral·lel, la incidència acumulada a 14 dies, indicador clau per analitzar l'evolució de la pandèmia, continua el seu ascens i passa de 241,23 a 242,76 casos per 100.000 habitants.Salut ha notificat 856 nous casos confirmats, que eleven la xifra total de casos a Catalunya des del febrer de l'any passat a 605.055. S'ha informat de 17 noves morts, amb un total de 21.392 defuncions en tota la pandèmia.Actualment hi ha 1.608 pacients ingressats als hospitals i 431 persones a l'UCI, 10 més que fa 24 hores. Catalunya supera el milió de vacunats de la primera dosi. Segons el darrer balanç del Departament de Salut ja hi ha un total d'1.022.627 vacunats de la primera dosi (+11.627) i 443.580 de la segona (+3).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor