Junts aparta Cuevillas de la mesa del Parlament per desmarcar-se de la confrontació «simbòlica»

L’executiva de @JuntsXCat ha acceptat la posada a disposició del càrrec de secretari a la Mesa per part de @JACS_JaumeACS i he proposat @Aurora_Madaula per ocupar-lo. Continuem treballant, junts, per preservar el @parlamentcat i el dret de participació política de la ciutadania. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 5, 2021

Junts aparta a Jaume Alonso-Cuevillas de la mesa del Parlament per desmarcar-se de la confrontació "simbòlica". Després de posar-se a disposició del partit sense haver-se retractat d'unes afirmacions que l'apartaven de la línia oficial, tant la direcció de la formació com la mateixa presidenta de la mesa, Laura Borràs, han consensuat substituir-lo. Intenten així tallar de soca-rel el debat intern plantejat per Cuevillas, molt proper a Carles Puigdemont, sobre els actes simbòlics que poden costar inhabilitacions i sobre com ha de ser la confrontació amb l'Estat en un moment d'incertesa per les converses amb ERC.La diputada Aurora Madaula, una de les cares del Consell per la República que lidera Puigdemont, serà promoguda com a nova secretaria segona de la mesa. Però per fer efectiu el canvi serà necessari un pacte amb la resta de forces independentistes, com a mínim amb ERC. En aquests moments la investidura de Pere Aragonès ha quedat paralitzada per la negativa de Junts a donar-li suport, fet que impactarà en el futur de la mesa, on ara hi ha dos representants de Junts, dos d'ERC, dos del PSC i un de la CUP.La decisió de sacrificar Cuevillas per desmarcar-se de Borràs compta tant amb l'aval del secretari general de la formació, Jordi Sànchez, com amb el president del partit, Carles Puigdemont, i haurà de ser ratificada en la propera executiva del partit, segons que ha explicat Junts en un comunicat. Cuevillas, que va quedar tercer a les primàries de Junts i era diputat al Congrés , continuarà com a diputat.Davant la imatge de divisió interna que provoca el cessament de Cuevillas com a secretari de la mesa, Borràs ha assegurat que des de Junts "continuem treballant, junts, per preservar el Parlament i el dret de participació política de la ciutadania".Hores abans de ser apartat, Cuevillas havia enviat una carta als diputats del seu grup disculpant-se pel to de les declaracions que va fer a Vilaweb on afirmava que era una "bestiesa" ser inhabilitats per tramitar resolucions sense recorregut en contra de la monarquia o per l'autodeterminació. A l'escrit, l'advocat no es retractava de la seva postura i, usant paraules de Puigdemont, defensava la "confrontació intel·ligent". Admetia que el to havia estat "imprudent" i es posava a disposició del partit perquè decidís que fer amb ell. Insistia també que les seves paraules no eren "cap retret a res ni a ningú" i que aquesta postura és "només una opinió personal"."No soc partidari de tramitar resolucions merament declaratives que puguin comportar inhabilitacions gratuïtes sense cap benefici polític tangible", escrivia Cuevillas, que defensa que la confrontació amb l'Estat "ha de ser una confrontació intel·ligent i no merament simbòlica". L'advocat assegurava a la carta no tenir "cap por de ser inhabilitat" però es mantenia ferm en defensar que s'ha "d'enfrontar estratègicament cada batalla" segons la situació. "Ni rendició, ni actituds numantines merament simbòliques", afirma.Les declaracions de Cuevillas havien creat un fort malestar, a més de perplexitat, a Borràs i el seu entorn i també en alguns membres de la direcció. Malgrat que la seva opinió és compartida per alguns dirigents, no s'han fet sentir aquests dies. Sí les crítiques d'altres com ara Josep Costa, exvicepresident del Parlament, molt proper a Borràs i ara apartat de primera línia. Junts havia criticat molt durament durant la passada legislatura el president de la cambra, Roger Torrent, per evitar la confrontació simbòlica amb els tribunals espanyols. Una forma de fer que Borràs havia promès canviar

