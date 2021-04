La sud-coreana LG deixarà de fer telèfons mòbils

Fa aproximadament un mes van anunciar que no assistirien al Mobile World Congress de Barcelona, però ara la companyia LG Electronics ha anunciat que abandona el negoci de la telefonia mòbil. Ho han anunciat aquesta passada nit, després d'anys de competir amb les principals empreses del sector, sense acabar de fer-se un lloc entre les marques principals.Els seus dispositius mantindran la major part de serveis que tenien fins ara, segons aquesta companyia multinacional amb seu a Corea del Sud. El dèficit acumulat ha obligat la junta directiva a prendre una decisió ja comunicada a l'ens regulador de la borsa del país asiàtic.LG preveu que "la liquidació del negoci de telefonia mòbil es completi per al 31 de juliol". Això sí, els inventaris d'alguns models existents continuaran disponibles després d'aquesta data. De moment, no avancen quin impacte podrà tenir pel que fa al tancament de fàbriques arreu del món, ja que "es determinaran en l'àmbit local".A diferència d'altres companyies, LG Electronics no ha sabut competir amb les grans companyies xineses. Abans d'aquest declivi, va arribar a ser el tercer fabricant mundial de telèfons mòbils, només per sota de Samsung i Apple.Mentrestant, l'empresa ja pensa en altres sectors per continuar creixent: els vehicles elèctrics, el 6-G, la robòtica o la intel·ligència artificial, tots aquest sectors amb menys competició que no pas la telefonia mòbil.A més a més, la companyia ha assegurat que el servei d'actualitzacions de programari dels dispositius continuarà "durant un període de temps que variarà segons la regió", sense especificar.

