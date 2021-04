La pandèmia i els ERTO marquen una campanya de la renda «singular»

Altres notícies que et poden interessar

Els ERTO i els ajuts per combatre la pandèmia marcaran una campanya de la renda "singular", que s'allargarà des del 7 d'abril fins al 30 de juny. Encara que la normativa es manté igual, durant el 2020 van canviar molt les circumstàncies personals i hi haurà "moltes dades a comprovar" en l'esborrany, segons els experts. Un dels grups que hauran de vigilar més són els centenars de milers de treballadors en ERTO que hauran de fer la declaració de l'IRPF si guanyen més de 14.000 euros l'any perquè han tingut dos pagadors –l'empresa i el SEPE–. Els experts alerten que la gran majoria haurà de pagar perquè l'organisme estatal no ha practicat retenció als pagaments de l'atur i alguns, fins i tot, hauran de tributar uns diners que no han rebut.Durant la declaració del 2020 es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) si s'han percebut més de 22.000 euros anuals bruts, també en el cas que la persona hagi perdut la vida durant un any amb molta mortalitat per culpa de la covid.Aquesta quantia baixa en picat, als 14.000 euros, si s'han cobrat de més d'un pagador que superi els 1.500 euros cadascun, com passaria si el 2020 s'hagués cobrat tant el salari habitual com prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)."La gran majoria d'afectats per ERTO que han percebut més de 14.000 euros els hi sortirà a pagar", avisa l'advocat d'Auren Lluís Basart. Segons el professor col·laborador de la UOC, el govern espanyol hauria d'haver fet una excepció normativa amb aquest col·lectiu que es troba en una situació econòmica "complicada" i que ara es pot trobar amb l'"espant" d'haver d'abonar "de cop totes les retencions" derivades de la prestació, ja que el SEPE no practica retenció si no se li demana.Per exemple, una persona que ha cobrat 21.000 euros, 5.000 dels quals del SEPE i 16.000 de la feina, haurà d'acabar ingressant 1.647 euros per compensar la falta de retenció de la seva prestació. "La suma dels dos imports pot fer no només que tinguis obligació de presentar-la sinó que en alguns casos et sortirà a pagar, i la gent que té rendes d'aquests nivells no estava acostumada que li sortís a pagar", diu l'economista i vocal de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carme Jover.L'Agència Tributària ha deixat clar en una nota informativa que els empleats que sàpiguen del cert quin és l'error en el pagament de l'ERTO, poden declarar la quantitat que tocaria i no la que han rebut. Els que no tinguin aquesta informació, hauran de tributar ingressos de més o de menys i fer una declaració rectificativa quan el SEPE comuniqui quin és l'import correcte. Segons Lluís Basart, el termini per a fer aquesta rectificació "és molt ampli", de 4 anys.D'aquesta manera, entre el 7 d'abril i el 30 de juny, hi haurà persones que declarin uns diners que no han arribat mai al seu compte corrent, però que figuren a les seves dades fiscals. És el cas de l'Anna, una treballadora que encara no ha cobrat els quatre mesos d'ERTO del primer confinament. "Com que els diners estan associats al meu DNI encara que s'hagi ingressat al compte d'una altra persona consta com si ho hagués cobrat jo. Ara em trobo que he de declarar uns diners que no he cobrat i per tant em sortirà a ingressar", indica aquesta empleada a l'ACN. L'Anna s'ha trobat amb la situació d'haver de contractar un advocat per recuperar els diners i un gestor que l'assessori amb la renda. "Estic pagant per rebre els meus diners", lamenta.Jover, que també és professora a la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, recomana a les persones en aquesta situació esperar "el màxim" de temps possible per fer la declaració, per veure si el SEPE regularitza les dades o almenys comunica quina és la quantitat que havien d'haver cobrat. "Fer la renda dues vegades perquè la xifra no està bé costa molt. Si no ho tens clar, espera't", afegeix.Les mares treballadores amb fills menors de tres anys que poden restar-se 1.200 euros anuals, amb l'increment de 1.000 euros més per guarderia, perdran aquest dret durant el període en què han estat en un ERTO total. "Si has estat quatre mesos de baixa per l'ERTO, no podràs cobrar la deducció de maternitat durant aquests mesos perquè no has estat treballant efectivament", explica l'economista i assessora fiscal Carme Jover.Sí que tindran dret a aquestes deduccions si l'expedient ha sigut parcial, ja que, d'aquesta manera, la persona haurà continuat cotitzant i tindrà dret a la part proporcional, assegura Concha Forteza, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. En canvi, estar en ERTO no comportarà cap canvi en les deduccions per famílies nombroses, per ascendent amb dos fills i per discapacitat dels pares, fills o cònjuges.Com a novetat d'enguany, els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital es veuran obligats a tramitar una declaració de renda. Si aquesta subvenció, juntament amb les rendes mínimes d'inserció de les comunitats autònomes o ajudes de les entitats locals, no supera els 11.279,39 euros estarà exempta de tributació. "Estan obligats a fer la declaració, encara que surti amb quota 0", ha dit Forteza.La norma afegeix que tots els membres del grup de convivència que es beneficiïn d'aquest IMV hauran de fer la declaració, una qüestió que ha generat debat entre els experts. Carme Jover indica que si els progenitors estan casats s'haurà de fer la renda per a tots junts o entregar-la tots separats si els hi convé més, nens inclosos. En cas que els pares no estiguin casats, un dels pares podrà fer la declaració pels nens. "Si no tenen possibilitats de fer la declaració conjunta, els fills tindran l'obligació de fer-la per separat", afegeix l'economista i assessora fiscal.Tot i això, l'advocat Lluís Basart diu que davant "l'absurd" que suposa que un nen de tres anys hagi de fer individualment aquest tràmit creu que s'imposarà "la lògica" i Hisenda permetrà que el menor s'inclogui en les declaracions dels pares o les mares.Els canvis en els preus dels arrendaments també es veuran reflectits a la declaració de l'IRPF del 2020. Els propietaris que hagin pactat una rebaixa del lloguer i que puguin demostrar-la per escrit podran declarar el que han cobrat en realitat. En concret, l'arrendador haurà d'aportar el pacte de la rebaixa signat per les dues parts i adjunt al contracte de lloguer com a annex.A més, si la renda no s'ha pogut pagar, el propietari podrà evitar tributar pels rebuts no cobrats durant els últims tres mesos de l'any.Aquesta norma també s'aplica a les factures impagades dels autònoms, que podran deixar de tributar els rebuts no cobrats en els darrers tres mesos i no en els últims sis, tal com era habitual. Els treballadors per compte propi han de declarar com a activitat econòmica els ajuts que han rebut –per exemple, per part de la Generalitat– però, en canvi, hauran de qualificar les prestacions per cessament d'activitat com a rendiments del treball.Per alleugerir la càrrega fiscal dels que tributin per mòduls, s'ha augmentat el percentatge de reducció del rendiment net al 20% de manera general, i fins al 35% en activitats vinculades al sector turístic, hostaleria i comerç.Paral·lelament, els dies de durada de l'estat d'alarma i de les restriccions que han obligat a tancar els negocis no es calcularan com a base imposable del rendiment anual d'aquests empresaris autònoms que fan servir el mètode d'estimació objectiva.Tenint en compte el context de crisi econòmica, Concha Forteza preveu que en aquesta campanya la recaptació general anirà la baixa davant la caiguda en picat dels ingressos de treballadors i empresaris. "Si la gent ha guanyat menys diners, hi ha menys recaptació", indica."És una campanya singular, no és una campanya normal. L'any 2020 ha estat molt marcat per la pandèmia i per la crisi econòmica a molts sectors. La previsió de recaptació és una mica a la baixa", afegeix, en la mateixa línia, Lluís Basart. Durant la campanya anterior, l'Agència Tributària va tornar més de 1.271 milions d'euros als contribuents catalans, un increment del 7%.Davant d'aquestes situacions tan diferents generades per la pandèmia, Forteza calcula que el gremi de gestors tindrà "molta feina", especialment cap al final de la campanya. "No esperem una allau d'errors però sí moltes dades a comprovar i, per tant, molta més feina. El contribuent petit que tenia rendiments del treball i poc més i que podia fer l'esborrany sense mirar-se'l ara no podrà fer-ho", indica la gestora, que aconsella "vigilar molt bé els números que surten a l'esborrany, que siguin els que realment has cobrat o hauries d'haver cobrat", ja que "si no després s'haurà de regularitzar".L'economista Carme Jover assegura que la campanya del 2020 no serà la més difícil perquè a efectes normatius "no hi ha hagut canvis". "Molt complicada va ser el 2007 amb una llei de renda nova, o el 2015 quan hi va haver modificacions tremendes. El que succeeix aquest any és que la campanya de la renda és similar, però les situacions personals són bastants diferents per la Covid. Serà una campanya de matís i no tant de conèixer la norma sinó les circumstàncies del que fa la renda", diu.

