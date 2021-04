Imatges aèries del Delta de l'Ebre i Montserrat.



⛰️ Gaudeix dels dies de festa al medi natural, però fes-ho respectant la normativa!



👬 Evita les zones amb alta afluència de gent.



🅿️ Aparca només en zones habilitades.



I recorda:

🚶 🚶‍♀️ Distància

💦 Mans

😷 Mascareta pic.twitter.com/J9vSCn6aW5 — Agents Rurals (@agentsruralscat) April 4, 2021

Els Agents Rurals han denunciat a través de les xarxes socials que hi ha desenes d'autocaravanes, furgonetes i cotxes mal aparcats al delta de l'Ebre, molts d'ells a la barra del Trabucador.El cos ha publicat aquest diumenge un vídeo on es poden veure vehicles estacionats en fila índia a tocar de la platja i han mostrat que també hi ha aglomeracions de vehicles a Montserrat. Davant d'això, el cos ha demanat a la població que gaudeixi dels dies de festa al medi natural, però que ho faci "respectant la normativa".

