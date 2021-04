Detingudes cinc dones que planejaven un atemptat al sud de França per Setmana Santa

La policia francesa ha detingut cinc dones en una operació antiterrorista a Besiers, al sud del país. Les arrestades, suposadament, planejaven atemptar a la ciutat contra un objectiu religiós en plena Setmana Santa.



Segons la televisió pública francesa s'apunta a una de les dones com a principal objectiu de l'operació, que es va dur a terme la nit de dissabte a diumenge. La resta pertanyen al seu entorn familiar, i una d'elles seria menor d'edat.

Les forces de seguretat van actuar després que un informe de la Fiscalia antiterrorista sospités d'un potencial atemptat contra un temple cristià de Montpeller, pocs quilòmetres al nord de Besiers. Les autoritats no tenien cap de les detingudes als seus registres, però segons fonts locals, sí que s'ha apuntat a la seva posible radicalització.

No obstant això, no es té constància de la confiscació d'armes durant l'operatiu, i s'investiga si els productes químics trobats eren destinats a activitats domèstiques o podien servir per fabricar explosius.

