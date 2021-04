Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut encara té 4.000 cites vacants per vacunar persones d'entre 60 i 65 anys contra la Covid-19. Per demanar cita sense esperar a rebre la convocatòria oficial es pot fer a través d'aquest web La consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida aquest diumenge a les persones d'aquesta franja d'edat perquè demanin cita a través de la web que ha habilitat el Departament de Salut. "Estan disponibles i el millor que podem fer és posar-les, no les volem tenir guardades", ha subratllat.Aquest dissabte es van administrar al voltant de 14.800 dosis a Catalunya, mentre que aquest diumenge està previst vacunar 12.800 persones més. En total, hi ha més d'una vintena de punts de vacunació en funcionament a tot el país, a banda dels Centres d'Atenció Primària. De cara a la setmana vinent, Salut preveu comptar amb 45 punts per acabar d'administrar les dosis d'AstraZeneca de les que disposa.En paral·lel, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. ha informat que Catalunya té previst rebre al voltant de 190.000 dosis setmanals de la vacuna de la Pfizer, una quantitat que, segons Vergés, hauria de donar peu a "un salt important" pel que fa a la immunització de la població de risc. A hores d'ara, el 28% de les persones d'entre 60 i 65 anys ja han rebut una primera dosi, mentre que es preveu que tota la població de més de 80 anys ja estigui immunitzada a partir de la setmana vinent.

