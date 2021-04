L'independentisme escocès obtindria una «supermajoria» a les pròximes eleccions, segons les enquestes

Una enquesta publicada per The Sunday Times atorga una majoria de 79 escons sobre un total de 129 pels partits independentistes escocesos a les eleccions del 6 de maig. Si el sondeig va ben encaminat, es produiria una "supermajoria", un concepte inventat pel candidat i exprimer ministre Alex Salmond que evoca a la unitat per augmentar la pressió sobre el govern de Londres.



El Partit Nacional Escocès (SNP), liderat per l'actual primera ministra, Nicola Sturgeon, obtindria 65 escons (un per sobre de la majoria absoluta), mentre que el Partit Verd n'obtindria vuit, i el Partit Alba, fundat pel mateix Salmond, n'aconseguiria sis. Els dos partits contraris a la independència, el Partit Conservador i el Partit Laborista, n'obtindrien 24 i 20, respectivament. Actualment en tenen 31 i 24.

Al referèndum del 2014 el "no a la independència es va imposar amb el 55,3% dels vots. Segons el mateix sondeig, actualment el 51% dels escocesos volen la independència del territori, mentre que un 49% aposta per continuar formant part del Regne Unit. Actualment, Boris Johnson i el Partit Conservador del qual forma part descarten permetre la celebració d'una nova votació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor