En menys d'un any podrien ser necessàries noves vacunes contra la Covid

En menys d'un any podria ser necessari la creació de noves vacunes contra el coronavirus o almenys modificar la fórmula de les actuals, ja que la primera fornada de vacunes podria deixar de tenir efecte. Aquestes són les conclusions d'una enquesta realitzada entre epidemiòlegs, viròlegs i especialistes en malalties infeccioses que recull eldiario.es. El pronòstic el comparteixen dos terços de les persones enquestades per l'aliança de les vacunes de la gent, una coalició d'organitzacions entre les quals s'hi troben Amnistia Internacional, Oxfam i UNAIDS. El qüestionari es va realitzar entre 77 científics de 28 països. I prop d'un terç d'aquests van indicar que el termini en què caldrà fer una nova generació de vacunes és de nou mesos o menys.Des de fa temps que la comunitat científica i l'OMS reclamen la necessitat d'accelerar el ritme de vacunació a nivell mundial per frenar l'expansió del coronavirus i evitar l'aparició i expansió de noves variants. Com ja està passant amb la britànica, que és més contagiosa, o bé la sud-africana que està mostrant ser més agressiva. En aquesta línia el 88% dels enquestats van respondre que amb una vacunació baixa persistent al llarg del temps molts de països podrien tenir com a conseqüència una major possibilitat que apareguin mutacions resistents. Entre els que han respost estan persones que treballen en institucions com l'Escola de Medicina Tropical i Higiene de Londres, la Universitat d'Edimburg, la Imperal College o les universitats de Yale i Johns Hopkins."Cada dia apareixen noves mutacions. I a vegades troben un lloc pel qual estan millor preparades que les seves predecessores. Aquestes variants, les que tenen sort, podrien transmetre's de manera més eficient i podrien escapar-se de les respostes del sistema immunitari a variants prèvies", assegura Gregg Gonsalves, professor associat d'epidemiologia de la Universitat de Yale, en un comunicat.Actualment hi ha grans diferències, països amb recursos com els Estats Units i el Regne Unit ja han administrat almenys la primera dosi de la vacuna entre la tercera part dels seus habitants i han garantit centenars de milions de dosis. Altres països com Sud-àfrica i Tailàndia no han aconseguit vacunar ni a l'1% de la seva població. Alguns països no han posat ni una sola vacuna.

