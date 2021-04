El Japó crea el Ministeri de la Soledat davant l'augment de suïcidis arran de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Japó ha creat el Ministeri de la Soledat després de l'augment dels suïcides al país nipó a causa de la pandèmia. S'han incrementat den 14,9 suïcidis per cada 100.000 habitants, quan el Japó sempre ha estat dels països amb les taxes més altes.El teletreball, el confinament, la falta de contacte social i la crisi causada pel coronavirus ha fet que augmenti el nombre de persones que s'han tret la vida. Durant el 2020 el Japó ha registrat 21.919 suïcidis, dels quals 479 eren estudiants i 6.976, dones, segons recull el 324.És per això que el nou ministeri té com a objectiu fer un estudi del sentiment de soledat de la població per saber quin és l'abast de la situació i poder prendre mesures al respecte.El confinament del 2020 ha agreujat la situació de la població. A més, al país cada cop s'han registrat més domicilis on només hi viu una persona sola i on la crisi ha deixat sense feina molts joves. L'estrès, la falta de relacions socials i la crisi econòmica han creat una situació molt dura psicològicament i físicament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor