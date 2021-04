Detinguda per simular una agressió sexual per amagar que estava de festa

Agents de la policia espanyola han detingut a València una dona de 39 anys amb antecedents pensals que havia denunciat una agressió sexual després que es demostrés que havia inventat els fets i reconegués que havia estat de festa amb una amiga i no volia disgustar a la seva família. Per aquests fets està detinguda com a autora d'un delicte de simulació de delicte i ha passat a disposició judicial.La presumpta autora dels fets es va presentar en una caserna de la Guàrdia Civil a València, on va manifestar que havia estat agredida sexualment per tres homes i no recordava part de la nit. Tot seguit, la investigació va passar a mans de la Policia Nacional i la dona va ser traslladada a l'hospital.Segons el seu relat, el dia anterior havia estat amb una amiga i havien conegut tres homes amb els quals més tard es va quedar sola fumant i bevent, sense recordar res més fins que es va despertar l'endemà al matí en un banc de València amb la roba interior descordada i dolor a la zona genital.La Policia va localitzar l'amiga amb la qual havia estat el dia dels fets, que va aportar una versió totalment diferent dels fets fins al moment en què es van separar i va negar que haguessin conegut ningú.Amb aquesta nova informació van parlar de nou amb la denunciant, que havia posposat diversos dies la declaració. Tot i que inicialment va desqualificar la declaració de l'amiga, més tard va reconèixer que s'ho havia inventat perquè va passar la nit amb una altra amiga i no volia disgustar la seva família.

