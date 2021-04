Barcelona va atendre psicològicament prop de 500 joves el 2020, un 138% més que l'any anterior

L'Ajuntament de Barcelona va atendre psicològicament un total de 448 persones durant el 2020 als 11 punts de suport a adolescents i joves de la ciutat de la xarxa Konsulta'm, un 138% més que el 2019. En aquests centres hi va haver un total de 734 consultes.Dels 448 joves atesos el 2020, el 58% eren dones, el 18% tenia entre 12 i 14 anys, el 40% entre 15 i 17, i el 42%, en tenia 18 o més. El 2019 es van atendre 199 joves en 308 consultes. El 44% dels joves sentia malestar psicològic i emocional, i el 29% hi va acudir per dificultats en relacions.La xarxa Konsulta'm es dirigeix a persones d'entre 12 i 22 anys per detectar i atendre preventivament el sofriment psicològic i problemes de salut mental. Durant l'any de la pandèmia el 45% de l'atenció va ser virtual o telefònica, però l'atenció presencial s'ha reforçat amb l'obertura de cinc nous punts el 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor