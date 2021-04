Mor un motorista en sortir de la BV-2115 a Castellet i la Gornal

Un motorista va morir aquest dissabte a les sis de la tarda a la BV-2115, al punt quilomètric 11, a Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Per causes que encara s’estan investigant, un motorista va patir una sortida de via i va caure. A causa de l’accident, el conductor i únic ocupant de la moto va morir. Es tracta d’M.C. B., un home de 21 anys i veí de Vilanova i la Geltrú. Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies, l’helicòpter medicalitzat i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Ja són 20 les víctimes en accident de trànsit enguany a les carreteres de Catalunya.

