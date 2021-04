Els pastissers, satisfets per l'«important» volum d'encàrrecs malgrat la Covid-19

Poques hores abans del Dilluns de Pasqua, els pastissers treballen per enllestir l'important volum d'encàrrecs que tenen fixat. Les tradicionals mones han aconseguit esquivar la covid-19 i, malgrat que les restriccions derivades de la pandèmia continuen vigents, són moltes les famílies que no s'han volgut quedar sense aquest dolç tan típic de la Setmana Santa. Enguany, la xocolata n'ha esdevingut la protagonista, coronada amb figures de Harry Potter, la Peppa Pig o la Patrulla Canina. El Gremi de Pastisseria de Barcelona es mostra "optimista". Tal com ha explicat el seu vicepresident, Pere Camps, malgrat la incertesa derivada de l'obertura, les vendes s'han mantingut amb xifres que freguen les de l'any 2019.Durant tota la jornada d'avui els professionals d'establiments com la pastisseria Lis se centren a deixar fets els encàrrecs de demà, el dia "fort" en què preveuen vendre un major nombre de mones. "Per exemple, deixem el pa de pessic preparat a la nevera", apunta Camps. Tot i això també explica que hi ha molta part de la feina que s'ha de fer el mateix dia. "Les ametlles perquè siguin cruixents, la gelatina, els acabats...", especifica.Enguany una de les mones més populars ha estat la de xocolata, seguida de la de rovell, la de mantega, així com la que es fa a l'estil 'Sara'. Pel que fa a les figures, Camps reconeix que aquest 2021 no han sorgit "noves modes". "Sempre estan molt relacionades amb el cinema, i com que no hi ha hagut gaires estrenes la canalla ha optat per altres opcions", ha assenyalat.A les estanteries de la pastisseria Lis s'hi podien veure alguns dels personatges estrella dels més menuts. És el cas del conegut mag de la cicatriu amb el castell de Hogwarts, o en Mic. Però també algunes mones tenien princeses, jugadors del Barça o, com ja és habitual, pollets.Mentre que hi ha persones que han passat a recollir la seva mona aquest diumenge, d'altres han visitat la pastisseria per deixar la comanda feta per demà. Això sí, tot i les bones perspectives la presència de la covid-19 és ben evident. Gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i només dues persones a l'interior de l'establiment."Teníem por que la gent marxés en massa i no sabíem ben bé què passaria, però finalment ha anat prou bé", ha admès el vicepresident del Gremi de Pastisseria. Pel que fa als pròxims mesos, Camps es mostra convençut que "serà millor" que l'any passat, tot i que també veu poc probable que es pugui assolir el nivell de vendes del 2019, l'any abans de l'esclat de la pandèmia del coronavirus.

