Salut refreda les previsions i creu que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys serà més lenta

Salut creu que la següent fase de vacunació, corresponent a la població d'entre 70 i 79 anys, serà més lenta en comparació a la dels majors de 80 anys. Segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, l'inici de la següent fas de vacunació, prevista per al pròxim 12 d'abril, coincidirà amb l'administració de les primeres segones dosis de la vacuna d'AstraZeneca.Vergés ha assenyalat que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys "durarà setmanes" i ha afegit que "no serà fins a finals d'estiu" que Catalunya tindrà un percentatge d'immunització "prou gran per tenir un canvi d'escenari al país". En aquest sentit, ha demanat a la població que segueixi complint les mesures sanitàries i no es relaxi després de Setmana Santa.

