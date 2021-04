El compte de Twitter de l'US Strategic Command, agència que supervisa l'armament nuclear dels Estats Units, va publicar un enigmàtic missatge que va fer disparar les alarmes per un possible atac informàtic.



Concretament, la piulada incloïa el missatge ";l;;gmlxzssaw", i va trobar-se activa durant uns minuts fins que va ser esborrat. Centenars d'usuaris van començar aleshores a especular sobre el seu origen.

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.



Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM