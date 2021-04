ERC garanteix que el pacte amb la CUP es complirà íntegrament: «La CUP no ha de témer res»

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha garantit que l'acord que els republicans han aconseguit amb la CUP es complirà íntegrament i que no es modificarà cap punt després de l'eventual pacte de Govern al qual arribin amb Junts: "La CUP no ha de témer res"."És un acord i els acords estan per complir-los", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press, i ha defensat que es pot fer compatible aquest acord amb l'eventual pacte de Govern al qual els republicans arribin amb Junts per investir el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès.Ho ha dit després que la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, advertís en una entrevista d'Europa Press que, si es modifica algun punt de l'acord, els cupaires faran un altre debat intern i que poden acabar retirant el seu suport a Aragonès, cosa que "no serà responsabilitat de la CUP", i també va avisar ERC que alguns perfils de Junts no responen al viratge a l'esquerra que defensen per al nou Govern.Vilalta ha argumentat que l'acord amb la CUP és tant per afrontar la crisi com per avançar cap a la independència, i ha insistit que el compromís d'ERC és continuar treballant i millorant: "Estem molt satisfets amb aquest acord".Ha defensat que serà compatible amb el pla del nou Govern que pactin amb Junts i ha assegurat que no veu "cap línia vermella" que la formació de Carles Puigdemont no pugui assumir perquè, segons ella, en les seves reunions no els han transmès que cap punt programàtic pugui ser un obstacle per desencallar la investidura.No obstant això, en el ple d'investidura de dilluns, la portaveu de Junts al Parlament, Gemma Geis, va dir que el seu projecte per a Catalunya s'allunya del que planteja l'acord entre ERC i la CUP, i va afirmar que no li interpel·lava aquest pacte.Geis va criticar especialment el pla pilot per impulsar una renda bàsica universal, que s'inclou en l'acord, i va advertir de l'impacte pressupostari que pot tenir per a les finances de la Generalitat, però Vilalta ha replicat que "la renda universal es farà"."Aquest punt que hem pactat, com la resta de punts de l'acord entre ERC i la CUP, està per complir-se. I en aquest cas, desplegar un pla pilot en relació amb la renda bàsica universal entenem que és una manera de superar i posar fi a la pobresa extrema de moltíssima gent, de poder garantir un mínim vital per a moltíssimes persones que ens permetria donar un salt en la qualitat de vida de moltíssima gent", ha afegit.Tot i que admet que la Generalitat no té els recursos disponibles per aplicar ja una renda bàsica universal, creu que engegar un pla pilot pot suposar "un salt en un futur"A més, la dirigent republicana ha avisat Junts que els resultats electorals han deixat clar que "el centre de gravetat de l'independentisme ha virat cap a les esquerres" i que això també s'ha de reflectir en les polítiques del nou Govern.Per garantir que el Govern compleixi l'acord amb la CUP, també per part de les conselleries que lideri Junts, ha destacat que el pacte incorpora mecanismes de coordinació i seguiment que implicaran el "conjunt del Govern; no només és un acord de partits, l'assumirà tot el futur Govern".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor