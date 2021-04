La filla d'Almudena Grandes, a la llista de la Falange per les eleccions de Madrid

Elisa García Grandes, filla de l'escriptora Almudena Grandes i del poeta Luis García Montero, es troba a la quarta posició de la llista de la Falange per a les eleccions madrilenyes del 4 de maig. La jove, de 23 anys, va sortir de l'anonimat al desembre, en declarar-se falangista i admiradora de Primo de Rivera. Ara, tal com mostra el Butlletí Oficial de Madrid, ha fet un pas més en la seva militància.[youtube]http://youtu.be/nh-jpjI-SHw[/youtube]Tot i la seva joventut i que els seus pares són obertament d'esquerres (han mostrat el seu suport a Izquierda Unida), García Grandes ja imparteix conferències sobre nacionalsindicalisme. A banda, la seva mare és coneguda per una obra literària centrada en la postguerra, la guerra civil amb una perspectiva marcadament antifranquista.

