VÍDEO | Un aficionat de l'Athletic es llença al buit des d'un semàfor a Bilbao

Metáfora del partido, enhorabuena @RealSociedad



Estoy bien, de verdad, ha sido el golpe pic.twitter.com/G0oSL0raJd — El Rober (@Roberath__7) April 3, 2021

Ensurt a Bilbao durant la prèvia de la final de la Copa del Rei, que enfrontava a l'Athletic Club i la Reial Societat. Un vídeo que s'ha fet viral a xarxes mostra com un aficionat dels "lleons" es llença al buit des d'un semàfor mentre desenes de persones feien càntics i animaven el seu equip.Tot i que el jove espera que les persones que es troben a peu de carrer l'agafin en baixar, aquests s'aparten i el salt acaba amb un fort impacte amb l'asfalt. Es desconeix l'estat de salut del noi.Malgrat que les aficions dels dos equips bascos no es van poder desplaçar a Sevilla per veure el partit en directe, hi va haver concentracions durant tot el dia, tant a Bilbao com a Sant Sebastià. Tal com es pot veure al vídeo, en un ambient festiu, no es van respectar les mesures per frenar la Covid-19.En l'àmbit futbolístic, es va imposar la Reial Societat amb un gol solitari de Mikel Oyarzabal per donar al club el seu primer títol en més de 30 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor