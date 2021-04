El propietari d'un bar de València apunyala un home per utilitzar el bany sense consumir

El propietari d'un bar de València ha estat detingut per la policia espanyola per temptativa d'homicidi després d'apunyalar el braç d'un home que havia utilitzat el bany del local sense haver consumit.Els fets es van produir la tarda del divendres, quan es va desfermar una baralla entre el propietari i l'home per haver anat al lavabo sense consumir res del local. Va ser llavors quan l'amo del bar va atacar-lo amb un ganivet de cuina de grans dimensions, propinant-li una ganivetada al braç.Una trucada al 091 va donar l'avís sobre una baralla en un bar del centre, segons ha explicat el cos en un comunicat. Un cop allà els agents van veure que un home sagnava abundantment per un dels braços, motiu pel qual van demanar assistència sanitària i el ferit va ser traslladat a l'hospital.Segons van saber després els agents, l'home havia entrat al bar per utilitzar el lavabo i el propietari li va dir que havia de consumir alguna cosa per poder fer-ne ús. L'agredit va dir que ho faria al sortir, però després d'utilitzar el bany va dir que no consumiria res. Motiu pel qual es va desfermar la baralla. Després que la víctima tirés a terra la vitrina expositora, trencant gots i plats, va aparèixer el propietari del local amb el ganivet. En un primer moment l'home va intentar assestar la ganivetada a l'abdomen, però la víctima va aconseguir esquivar-lo i el ganivet va acabar ferint-li el braç. No va continuar l'agressió perquè es va rompre el ganivet.

