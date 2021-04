Felip VI va exigir a la cúpula de TVE l'acomiadament dels dos autors del rètol d'Elionor

El rei Felip VI va exigir a la cúpula de RTVE l'acomiadament dels dos responsables del rètol sobre la princesa Elionor que deia "Elionor se'n va d'Espanya, com el seu avi", segons pública La Última Hora. Una trucada de la Zarzuela va exigir la purga i una disculpa pública per part de la direcció, segons la demanda interposada per un dels afectats.El badaloní Bernat Barrachina, en la demanada que ha interposat davant del Jutjat Social de Madrid, relata que els fets es van succeir des de la publicació del rètol fins a la comunicació oficial del seu acomiadament i en la que sol·licita la nul·litat d'aquest i una indemnització de 31.000 euros.El rètol "Elionor se'n va d'Espanya, com el seu avi" -en referència a la fugida de Joan Carles- es va emetre al programa La Hora de La 1 per informar que la princesa estudiarà el batxillerat a Gal·les.

