VÍDEO Un escalador puja l'hotel Melià Sky Barcelona sense cap mesura de seguretat

DARING CLIMB: Drone footage captured British free climber George King scaling up the side of Melia Barcelona Sky Hotel — one of Europe's highest skyscrapers. King successfully made the climb without any ropes or safety measures. pic.twitter.com/nwDWfoCOw4 — CBS News (@CBSNews) April 3, 2021

Imatges de vertigen. L'escalador anglès George King de 21 anys va pujar divendres sense cap mesura de seguretat l'hotel Mellià Barcelona Sky de 116 metres d'altura. I només va tardar 20 minuts a fer-ho, segons es fan ressò diversos mitjans.Aquesta no és l'única gesta de l'escalador a Barcelona, al desembre també va pujar la Torre Agbar i a Londres va escalar les 96 plantes del gratacel The Shard de Londres. Ara bé, l'afició de King té un cost elevat: quan va ser a baix un altre cop de l'hotel Melià, una patrulla de Mossos l'esperava per identificar-lo i denunciar-lo. De fet, l'ascens a The Shard ja li va costar sis mesos de reclusió en un centre penitenciari per a joves.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor