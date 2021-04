Cuevillas es posa a disposició de Junts, però no es retracta: «Ni rendició, ni actituds simbòliques»

Pens que defensar la sobirania del Parlament de Catalunya no és cap bestiesa.

Pens que ser empresonat o inhabilitat per fer-ho és una cosa digníssima.

I pens que si algú no pot o no vol assumir aquest risc no hauria d'estar a la Mesa del Parlament. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) April 2, 2021

Sé q el titular generarà polèmica, xò a l’entrevista defenso q, vista l’experiència, una confrontació numantina no serà sempre la més intel·ligent



Quan no puguem resistir la força bruta dl repressor, potser millor aprofitar-la per fer-lo caure. No creieu? https://t.co/XCLcbjPKMt — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) April 2, 2021

El secretari segon de la mesa del Parlament, Jaume Alonso-Cuevillas, ha enviat una carta al grup parlamentari de Junts per disculpar-se per les declaracions que va fer en una entrevista a Vilaweb on defensava no tramitar les resolucions contra el rei ni per l'autodeterminació pel risc d'una possible inhabilitació. A l'escrit, avançat per ElNacional i al que també ha tingut accés, l'advocat no es retracta de la seva postura, però sí que s'excusa pel to "imprudent" que "no era cap retret" i es posa a disposició del partit perquè decideixi."No soc partidari de tramitar resolucions merament declaratives que puguin comportar inhabilitacions gratuïtes sense cap benefici polític tangible", escriu Cuevillas, que defensa que la confrontació amb l'Estat "ha de ser una confrontació intel·ligent i no merament simbòlica". L'advocat assegura no tenir "cap por de ser inhabilitat" però és partidari "d'enfrontar estratègicament cada batalla" segons la situació. "Ni rendició, ni actituds numantines merament simbòliques", afirma.Malgrat això, Cuevillas insisteix que aquesta visió és "només una opinió personal que encara no ha estat debatuda ni a la Mesa ni al si de la meva formació política" i és per això que es posa a disposició del partit per actuar "de la forma que decideixi".Les paraules que divendres passat van desencadenar la tempesta sobre Cuevillas van ser les següents: "Què és més eficaç per desgastar l’estat espanyol? Denunciar això o deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa?", plantejava l'advocat. Unes declaracions que van portar cua i al cap de poques hores ja van provocar malestar entre membres de la formació. L'exvicepresident del Parlament Josep Costa (Junts) va ser un dels primers a reaccionar afirmant que ningú que no vol assumir el risc de ser inhabilitat "no hauria d'estar a la mesa".El comunicat no és la primera vegada que Cuevillas ha donat explicacions. Poc després de les primeres crítiques per l'entrevista, el president segon de la mesa feia una piulada dient que sabia que el titular "generarà polèmica" i explicava que aquesta postura la defensa "vista l'experiència" que "una confrontació numantina no serà sempre la més intel·ligent". "Quan no puguem resistir la força bruta del repressor, potser millor aprofitar-la per fer-lo caure. No creieu?", afegia.

Carta de Cuevillas al grup parlamentari de Junts by Naciodigital on Scribd

