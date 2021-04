Puig demana revisar les patents de les vacunes: «No es pot deixar en mans del mercat»

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha insistit que cal revisar l'actual sistema de patents de les vacunes contra la Covid-19 per "ajudar a tenir una major capacitat de subministrament a Europa i al món". Segons el president socialista, la qüestió de les vacunes "no es pot deixar en mans del mercat", tal com ha apuntat aquest dissabte a Gandia.Puig ha assegurat que no poden haver "raons burocràtiques" que impedeixin que hi hagi més capacitat de distribució de vacunes. "En menys d'onze mesos la ciència ha aconseguit un èxit extraordinari, igual que l'aprovació de les farmacèutiques", ha dit, però ha criticat que després no s'ha produït una bona logística per fer arribar la vacuna als ciutadans.Per al president valencià, la resposta global a la pandèmia consisteix en buscar "una solució a les patents", amb una "liberalització parcial o amb compensacions per una tercera via".

