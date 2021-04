Denuncien la filtració de més de 530 milions de comptes de Facebook

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

La companyia especialitzada Hudson Rock ha denunciat aquest dissabte la filtració, per part d'un suposat usuari d'un fòrum de pirateria, de més de 530 milions de comptes de Facebook amb informació personal i números de telèfon dels seus usuaris. Les dades filtrades afecten usuaris de més d'un centenar de països, entre d'altres 32 milions d'usuaris als Estats Units, més de 10,8 milions a Espanya, 11 milions al Regne Unit i 6 milions a la Índia. S'han filtrat noms, números de telèfon, identificadors de Facebook, dates de naixement, biografies i, en alguns casos, direccions de correu electrònic.El web Business Indiser ha pogut revisar una mostra de les dades filtrades i ha verificat diversos registres proporcionats sota supervisió del director de tecnologia de Hudson Rock i qui ha descobert la filtració, Alon Gal. "Una base de dades d'aquesta mida conté informació privada com ara números de telèfon de molts usuaris i podria facilitar intents d'atacs d'enginyeria social o de pirateria", ha explicat Gal.Facebook, ara com ara, no s'ha pronunciat sobre l'escàndol que, segons Gal, es va començar a produir al gener quan un usuari d'un fòrum de pirateria va anunciar un programa automatitzat que podria proporcionar números de telèfon per a centenars de milions d'usuaris de Facebook a canvi d'un preu. El web Motherboard va informar sobre la existència d'aquest programa i va verificar que les dades eren legítimes.Segons Business Indiser, el conjunt de dades s'ha publicat al fòrum de pirateria de manera gratuïta i està disponible per a qualsevol persona amb coneixements bàsics de dades. No és la primera vegada que dades de Facebook d'aquest tipus es veuen exposats a la xarxa. Una vulnerabilitat que es va descobrir el 2019 va permetre eliminar números de telèfon de milions d'usuaris dels servidors de Facebook que violaven els termes del servei. Segons la companyia fundada per Mark Zuckerberg, aquesta vulnerabilitat es va arreglar l'agost de 2019.

