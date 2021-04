Ciutadans exigeix a Argimon que demani perdó per haver criticat la gestió de la pandèmia a Madrid

En una roda de premsa celebrada aquest dissabte davant la seu de la formació taronja a Barcelona, Martín Blanco ha remarcat que les paraules d'Argimon són "improcedents per un tècnic del Govern" i lamenta que el secretari de Salut Pública hagi anat "un pas més enllà". "Va dir que la societat catalana no hauria tolerat una gestió de la pandèmia com Madrid; va donar a entendre que la societat madrilenya té menys intel·ligència i menys sensibilitat a la mort", ha comentat.Ciutadans també ha aprofitat per valorar la decisió que va prendre el lletrat major del Parlament, Joan Ridao, d'abandonar el càrrec i reincorporar-se a la universitat. Tot i que Ridao va assegurar que la decisió no està vinculada amb les eleccions –el jurista va començar el juliol passat el procediment per tornar a la UB com a professor titular de dret constitucional-, Martín Blanco ha insistit que la seva marxa és una prova més de "la tensió que genera el procés". "La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha deixat clar que seguirà una estratègia de confrontació [...] i la gent que té una mica de sentit comú vol apartar-se d'aquesta degradació institucional", ha assegurat.De fet, el portaveu de Ciutadans ha assegurat que els partits independentistes arribaran a un acord per formar un Govern dominat per valors "populistes, antisistema, euroescèptic i hispanofòbics".