Treballadors del Park Güell fan vaga per reclamar a l'Ajuntament més personal

Aquest dissabte, els treballadors s'han concentrat a un quart de vuit del matí a un dels accessos del parc. Al llarg del matí, la trentena d'empleats han fet un recorregut pels voltants del parc, on han penjat cartells i han informat als visitants que accedien a l'espai de la seva situació. A les onze la plantilla ha llegit un manifest a un dels accessos i, posteriorment, ha organitzat una assemblea per decidir les actuacions de cara a diumenge, que començaran al voltant de dos quarts de vuit del matí. Segons han informat els sindicats, està previst que la vaga s'allargui fins aquest mateix diumenge 4 d'abril.La vaga d'aquest cap de setmana té com a objectiu denunciar la manca de personal al parc després de l'esclat de la crisi de la Covid-19. Al juliol, l'Ajuntament de Barcelona va passar a gestionar les 12 hectàrees del Park Güell declarades Patrimoni de la Humanitat per tal de poder controlar l'aforament i evitar aglomeracions. Abans de la pandèmia, la gestió de l'empresa municipal B:SM es limitava a 1,7 hectàrees. No obstant això, el nombre de treballadors s'ha reduït, passant dels 62 als 55.Segons CCOO, la manca de personal provoca que molts treballadors estiguin sols durant tot el torn. "Ens sentim desprotegits davant de qualsevol enfrontament", explica un dels portaveus del sindicat, Ricardo Gámez. "Moltes vegades estem sols a les cinc del matí, sense il·luminació i sense protecció quan hi ha inclemències meteorològiques", lamenta.Per altra banda, CCOO recorda que, malgrat l'increment de la superfície a gestionar, l'Ajuntament de Barcelona tampoc ha contractat més personal de seguretat. "A hores d'ara només hi ha tres vigilants de seguretat; si tens algun problema, tarden mínim deu minuts a arribar, i això pot arribar a ser molt perillós", apunta Gámez.De cara als pròxims dies, la intenció dels treballadors és escriure una carta i enviar-la formalment al consistori barceloní per desencallar la situació. El dijous passat, sindicats i empresa van celebrar una mediació al Tribunal Laboral de Catalunya que va acabar sense acord.