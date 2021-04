Súmate escull Josep Manel Bueno com a nou president per fer un «nou impuls»

Súmate ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea, que ha servit per nomenar president per unanimitat el jurista i geògraf Josep Manel Bueno, fins ara vicepresident de l'entitat. En declaracions a, Bueno assegura que el seu objectiu al capdavant de Súmate serà fer un "nou impuls" a l'entitat.Nascut el 1976 a Barcelona, Bueno es reivindica com a fill d'andalusos i explica que ara la seva prioritat és "tornar al carrer". El nou president fa un bon balanç del mandat de la seva antecessora en el càrrec, Montse Sánchez. Un període durant el qual, entre altres coses, l'entitat ha estrenat local a Sant Adrià de Besòs."Han estat anys durs a causa de la repressió i els efectes de la pandèmia", valora. "Volem tornar als orígens i a l'essència de Súmate", diu. "Hem de dir a la gent vinguda de la resta de l'Estat i que viu als barris de l'àrea metropolitana i de Catalunya, que sense ells no tindrem República", explica.Bueno dibuixa el full de ruta en un moment en què el PSC ha tornat a guanyar unes eleccions al Parlament. "Hem de transmetre que la millor opció no són els socialistes ni els partits unionistes, sinó els independentistes", insisteix.En relació a la investidura fallida del candidat d'ERC a la Generalitat, Pere Aragonès, el nou president de Súmate reclama als partits independentistes formar Govern "com més aviat millor". En primer lloc, diu, per afrontar els efectes de la pandèmia. En segon, per desencallar el conflicte polític amb l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor