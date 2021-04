L'excés de temps davant la pantalla augmenta el consum de menjar porqueria entre els nens

Els nens d'entre 1 i 14 anys que passen més d'una hora al dia del seu temps d'oci davant d'una pantalla mengen més menjar porqueria -com dolços i "snacks"- que la resta de menors, segons un estudi elaborat pel Grup d'Avaluació de Determinants de Salut i Polítiques Sanitàries de UIC Barcelona.El treball, liderat per la doctoranda Àurea Cartanya-Os i el doctor Adrián González Marró i publicat a la revista Healthcare, ha analitzat per primera vegada la relació entre l'ús recreatiu de pantalles i el consum d'aliments poc saludables en nens espanyols, ha indicat la universitat en un comunicat aquest dimarts.Segons els autors, l'estudi "aporta evidència a la hipòtesi que passar molt de temps davant de la pantalla va associat a uns hàbits pitjors d'alimentació infantil" i assenyala que el percentatge de nens que consumeix menjar porqueria és menor entre els que fan esport diversos dies per setmana.El treball indica també que un 63,9% dels menors d'entre 12 i 14 anys estan a l'almenys dues hores al dia enfront de les pantalles amb fins recreatius i que aquesta franja d'edat és la que més begudes ensucrades i menjar ràpid consumeix.Els autors han explicat que "l'ús de pantalles pot generar certa ansietat entre la població infantil que s'acaba traduint en el consum de menjar porqueria" i han sostingut que el fet d'estar més hores exposats a la publicitat de menjar porqueria pot augmentar també el seu consum.Aquests resultats han portat al responsable del grup de recerca, el professor José M. Martínez-Sánchez, a afirmar que l'exposició a les pantalles, especialment les dels smartphones i tauletes, serà "un nou determinant de la salut en els pròxims anys "per a la població infantil.Martínez-Sánchez ha recordat que l'exposició a les pantalles en menors també està relacionada "amb un nombre insuficient d'hores de son, obesitat, i amb un major risc de desenvolupar problemes emocionals i de comportament", motiu pel qual ha recomanat limitar el seu ús i ha insistit en la necessitat de regular la publicitat de menjar porqueria.

