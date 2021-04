Desallotgen més de 500 persones per no complir les mesures de seguretat a Barcelona

Durant aquests dies festius la Guàrdia Urbana mantindrà el mateix dispositiu de seguretat que s'aplica els caps de setmana. En aquest s'incrementa la vigilància a les zones més concorregudes per tal de controlar i vigilar que els ciutadans respectin les mesures de seguretat fixades arran de la pandèmia de la covid-19 En aquest punt els darrers caps de setmana s'han viscut episodis similars, amb grans concentracions de gent, sobretot al vespre. En el cas d'ahir, la policia va precintar la zona i va incrementar la seguretat. Finalment també es va dur a terme un tercer desallotjament, i el més massiu, a la plaça dels Àngels. Allà s'havien agrupat unes 300 persones.Durant aquests dies festius la Guàrdia Urbana mantindrà el mateix dispositiu de seguretat que s'aplica els caps de setmana. En aquest s'incrementa la vigilància a les zones més concorregudes per tal de controlar i vigilar que els ciutadans respectin les mesures de seguretat fixades arran de la pandèmia de la covid-19

La Guàrdia Urbana va desallotjar aquest divendres passat més de 500 persones per no complir les mesures de seguretat en diferents espais de Barcelona. Les actuacions es van portar a terme entre les sis i les set de la tarda.A la platja de la Barceloneta es va desallotjar una vuitantena de persones que estaven celebrant una festa a la platja. En diversos vídeos que s'han difós a través de les xarxes socials es pot veure com els assistents no respectaven la distància de seguretat i, molts d'ells, anaven sense mascaretes. Els agents també van actuar al passeig del Born, on es van agrupar unes 150 persones que també van ser desallotjades.

