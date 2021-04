Salut i Interior topen per la gestió de la quarta onada

Altres notícies que et poden interessar

Divisió al Govern sobre com afrontar l'escalada en la situació epidemiològica, que alguns experts ja qualifiquen de quarta onada. En una entrevista a Rac1, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha plantejat la possibilitat de tornar al confinament comarcal quan acabi la Setmana Santa.En canvi, en una entrevista a la mateixa emissora el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, no ha descartat gestionar la quarta onada amb les actuals restriccions . El secretari general de Salut ha situat la pilota sobre la ciutadania, assegurant que si es respecten les restriccions actuals el sistema sanitari pugui aguantar tot i l'augment de contagis.Ramentol ha insistit que la intensitat de la quarta onada vindrà en bona part determinada pel que passi durant els dies de Setmana Santa. El secretari general de Salut ha tret ferro a les conseqüències que puguin tenir els desplaçaments fora del municipi de residència."Si ens desplacem amb la nostra bombolla i allà on anem no la trenquem constantment, aquests desplaçaments no suposen un risc epidemiològic excessiu", ha defensat.En la mateixa entrevista Ramentol ha assegurat que Salut preveu haver vacunat totes les persones més grans de 80 anys a finals de la setmana que ve.Sobre la possibilitat d'acabar o modificar el toc de queda, Sàmper ha recordat que és una competència del govern espanyol que "s'haurà de plantejar en els pròxims dies" perquè el decret d'estat d'alarma s'acaba a principis de maig. Tot i que ha defensat que limitar la interacció nocturna és una mesura eficaç per frenar el virus, s'ha mostrat partidari d'allargar el toc de queda fins a les onze de la nit si les autoritats sanitàries així ho avalen.En la mateixa entrevista a Rac1, Sàmper ha assegurat que els Mossos d'Esquadra la "lògica pura" per regular l'ús de mascaretes a la platja. El conseller ha dit que entén que la gent no dugui mascareta mentre es banya o pren el sol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor