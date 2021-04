Les aplicacions mòbils de descàrrega gratuïta que juguen brut per cobrar-te una quota

Aplicacions mòbils de descàrrega gratuïta que després et cobren quotes setmanals o mensuals que poden arribar a representar una despesa de 3.000 euros anuals. Són les anomenades fleeceware, sobre les quals la plataforma de seguretat informàtica Avast ja ha llançat una alerta.Normalment, les apps en qüestió permeten uns dies de prova gratuïta. Gairebé totes avisen que et cobraran un cop superat aquest període, però ho fan en la lletra petita, sense la suficient claredat per evitar malentesos.Segons Avast la majoria de les fleeceware acostumen a ser apps de lectors de codis QR o PDF, així com aplicacions d'instruments musicals, lectors de mans o editors d'imatges.Un cop es contracta l'aplicació, no n'hi ha prou amb desinstal·lar-la per deixar de pagar. Cal anar a la botiga online on s'hagi adquirit i desactivar la subscripció. Això sí, allò que hagis pagat ja no ho podràs recuperar.

