Gairebé 30 ferits en una batalla campal per les restriccions de la pandèmia en un parc de Brussel·les

Almenys 20 policies i vuit civils van resultar ferits aquest dijous en els enfrontaments violents que van tenir lloc al parc Bois de la Cambre, al sud de Brussel·les, capital de Bèlgica. Els disturbis van començar quan els agents van intentar dispersar els presents, que eren uns 1.500. Assistien a un fals festival que no havia rebut l'autorització per les actuals restriccions contra la pandèmia establertes al país.Abans de la intervenció, la policia va utilitzar drons per demanar a la gent que marxés i advertir-los que els multarien. Els agents van acabar utilitzant canons d'aigua i es va desplegar la policia muntada. Hi va haver més d'una vintena de detinguts.L'alcalde de Brussel·les, Philippe Close, ha condemnat els fets i, si bé ha defensat que "la gent ha de poder prendre l'aire i aprofitar els parcs" també ha ressaltat que el fets "superen tot el que és acceptable".

