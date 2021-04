El Consell Esportiu de l'Hospitalet admet que va amagar més de la meitat del pressupost

El Consell Esportiu de l'Hospitalet ha admès que va amagar més de la meitat del pressupost del 2020 en l'assemblea de l'entitat que el va aprovar. Així es va explicar en l'última assemblea, que es va fer el passat 23 de desembre i l'acta de la qual està penjada al nou apartat de transparència del Consell Esportiu. Aquest document també evidencia un tancament de files i un suport pràcticament unànime de les entitats representades."En l'Assemblea General Ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2019, es va presentar i aprovar un pressupost de l'exercici 2020 incomplert, el qual únicament mostrava els imports de despeses i ingressos dels projectes objectes a subvenció i que han estat objecte de presentació i petició de subvenció a l'Ajuntament de L'Hospitalet, sense mostrar el conjunt de la resta del pressupost de l'entitat", exposa l'acta. En concret, es va aprovar inicialment un pressupost de 419.000 euros quan, en realitat, ascendia a 901.140.El jutjat número 2 de l'Hospitalet investiga 14 persones - entre les quals, l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín - per presumptes irregularitats en la gestió del Consell Esportiu que s'evidenciarien, per exemple, amb l'enviament d'una acta falsificada d'una assemblea al Consell Català de l'Esport en què es contenien les dades globals de l'entitat, mentre que, en realitat, l'assemblea hauria rebut només les xifres de la meitat del pressupost. Una pràctica que seria recorrent i que, un cop ha aflorat, ara ja s'hauria admès per esmenar-ho.Per aquest motiu, les entitats presents a aquesta assemblea van haver de tornar a aprovar el pressupost complet, malgrat que l'exercici estava a punt d'acabar. Ho van fer, però, sense problema, ja que el van validar per un contundent resultat de 14 vots favorables, dues abstencions i cap vot en contra. El tancament del pressupost del 2019, a més, es va avalar també per unanimitat de 16 vots favorables.Durant aquesta assemblea, la junta directiva va notificar que, des de la renovació posterior a les primeres detencions del mes de juny, ha ratificat Eduard Galí com a director de l'entitat, malgrat que va ser un dels primers detinguts, i ho va tornar a ser el febrer arran de noves investigacions de la UDEF. Així mateix, el Consell Esportiu ha creat un apartat de transparència al web, ha contractat una empresa per assessorar-lo en la gestió econòmica i ha encarregat una auditoria dels comptes anuals dels següents tres exercicis.Més enllà de la votació favorable als pressupostos, el suport a la gestió de l'entitat s'hauria plasmat en tres intervencions en el torn final de precs i preguntes de l'assemblea. Un representant hauria mostrat el suport "davant la situació injusta que s'està vivint", un altre "envia ànims a Eduard Galí" i un altre també n'envia i mostra explícitament el seu suport.Els treballadors del Consell Esportiu, de fet, són també les víctimes col·laterals d'aquesta situació, ja que la investigació hauria retardat l'arribada de les subvencions habituals i, per aquest motiu, la mateixa acta recull que portaven tres mesos sense cobrar i igualment treballant "gràcies a la seva vocació". Segons L'H Digital , aquest fet i la suspensió de certes activitats esportives a causa de la pandèmia ha comportat que a principis de febrer passessin a estar afectats per un ERTO pel 70% de la jornada.

Tancaments de l'any 2018, segons la documentació lliurada a l'assemblea del Consell Esportiu (esquerra) o a la Generalitat (dreta).

Prop d'una vintena de persones estan sent investigades en aquest cas, la majoria pels presumptes delictes de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals, i la majoria declararan la setmana vinent davant la jutge d'instrucció. El divendres dia 9 ho farà Núria Marín; el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras; el segon tinent d'alcaldia de la ciutat i primer secretari local del PSC, Cristian Alcázar; i la cap de gabinet de l'alcaldessa, Montserrat Pérez.El dimecres dia 7 hauran comparegut diversos testimonis i el dia 8 ho faran vuit investigats, la majoria vinculats al Consell Esportiu, entre els quals aquells que van validar les actes falsificades. No ho faran els últims quatre investigats per la UDEF, que aquesta mateixa setmana han estat citats i s'han acollit al dret de no declarar: la interventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet, el cap d'esports del consistori i dos treballadors del Consell Esportiu.A hores d'ara, la jutge ha de decidir encara si accepta la petició de l'Ajuntament de personar-se com a acusació particular, sol·licitada el febrer i encara sense resposta, malgrat que sí que ho va admetre pel grup de l'Hospitalet en Comú Podem. El consistori va fer el pas després que el ple ho aprovés per unanimitat a proposta d'ERC , en una moció que també va donar peu a una comissió per analitzar el cas. Aquest dijous, però, el PSC i Cs hi han vetat totes les compareixences sol·licitades pels republicans i els comuns, bàsicament de les persones investigades i el denunciant.Una de les últimes informacions que han transcendit del cas és que la jutge va avalar el bolcat del mòbil de Marín perquè sospitava que podria haver maniobrat amb Gerard Figueras per tapar algunes proves, malgrat que ella assegura que no hi ha parlat mai d'aquest assumpte . Les sospites haurien sorgit d'un missatge intervingut enviat per Cris Plaza -regidor imputat i ja dimitit que prèviament havia estat director del Consell Esportiu- a Eduard Galí en què li explica que havia parlat amb Figueras i que aquest li hauria donat suport i s'hauria compromès a parlar amb Marín a favor seu.Aquest missatge s'hauria enviat després que l'encara regidor del PSC Jaume Graells exposés a Marín les seves sospites sobre el funcionament de l'entitat, el febrer de l'any passat, i aquesta comencés a moure fils per esclarir els fets, entre altres coses encarregant-ne una auditoria. Com que no va portar les proves a la policia i sospitava que se'n podrien estar destruint, el mateix Graells hauria denunciat les irregularitats, segons explica ell mateix a NacióDigital , moment en què el cas es va judicialitzar.Un dels fets que va fer saltar les sospites va ser precisament l'aparició d'aquestes actes falsificades amb pressupostos que diferien en mig milió d'euros. La que contenia la quantitat reduïda seria la que es lliurava a les entitats i a l'Ajuntament i s'aprovava a les assemblees del Consell Esportiu i la falsa amb la quantitat total és la que s'enviava al Consell Esportiu Català. On anava a parar aquell mig milió de diferència anual entre un i altre pressupost?Segons fonts properes a alguns dels investigats, la quantitat reduïda inclouria només els recursos per a activitats pels quals el Consell Esportiu rebia subvencions públiques i, per tant, s'havien de justificar. Aquesta entitat, de fet, és formalment privada i s'encarrega bàsicament del foment de l'esport escolar, però es nodreix de molts recursos de les administracions i, a més, sis dels dotze membres de la junta directiva són escollits per l'Ajuntament, incloent el president, que és el regidor d'esports, mentre que els altres sis són triats per les entitats esportives o escolars que hi participen.Tot i això, el Consell Esportiu també rep recursos de les entitats per organitzar altres activitats i aquests serien els que no s'explicitarien en la documentació aportada a les assemblees. En tot cas, segons aquestes fonts, no es tractaria de conformar una caixa B, sinó que aquests recursos també anirien destinats a actuacions com la celebració del cross escolar però, per facilitar les gestions davant l'administració, s'exclouria de la documentació completa a lliurar a l'Ajuntament.La falsificació documental seria, per tant, el principal delicte que podria recaure en alguns dels investigats, més que la malversació o l'apropiació irregular de grans quantitats de recursos, segons diverses veus. I és que, més enllà de la falsificació d'actes d'assemblees, la UDEF també investiga si es van falsificar actes de la junta directiva per tirar endavant activitats no acordades en l'òrgan corresponent ni pròpies de l'entitat.En aquest sentit, un altre document del Consell Esportiu detalla que el Consell Esportiu s'encarregava de dos projectes fora de la ciutat que s'haurien pogut impulsar sense els avals interns preceptius. Es tracta d'un acord del 2018 amb l'Ajuntament de Cornellà per encarregar-se dels arbitratges de la competició escolar de la ciutat i d'un conveni amb la Universitat de Barcelona per coordinar la designació arbitral de les lligues universitàries.De la mateixa manera, la UDEF sospita que Cris Plaza hauria estat acomiadat de forma irregular com a director de l'ens, sense que hi hagués hagut un acord intern per fer-ho, motiu pel qual va percebre 47.000 euros d'indemnització. Al cap de pocs mesos, però, va ser contractat com a assessor del PSC a l'Ajuntament i, en les eleccions municipals, va ser elegit regidor, encarregant-se de l'àrea d'esports i, conseqüentment, passant a presidir el Consell Esportiu.Així mateix, la investigació hauria tret a la llum comptabilitat irregular en forma de pagaments en negre a alguns dels col·laboradors en les activitats esportives de l'entitat -fins i tot 3.000 euros per redactar un llibre sobre els seus 40 anys -, així com justificacions irregulars d'algunes despeses, per exemple, en forma de tiquets de cocteleries. Els recursos del Consell Esportiu haurien servit també per comprar llibres de temàtica diversa a través d'Amazon per a Cris Plaza, així com multes de trànsit amb retirada de cotxe del dipòsit.Tots aquests pagaments, fins i tot les retribucions en negre, estarien registrades i detallades en llistats que evidenciarien, segons la UDEF, un treball habitual en diner en metàl·lic que es retiraria "sempre en fraccions de 3.000 euros" del compte corrent. L'actual tinent d'alcaldia Cristian Alcázar, en aquest sentit, rebia bestretes periòdiques quan era president del Consell Esportiu -el mandat anterior era regidor d'Esports- que la investigació considera que es podria tractar de sobresous.Les fonts properes als imputats admeten que algunes d'aquestes irregularitats haurien estat admeses pels implicats. Pel que fa als pagaments en negre, s'hauria argumentat que, en tractar-se de quantitats petites per a col·laboracions puntuals -sovint d'una sola jornada-, s'havia optat per no fer un contracte formal per facilitar la gestió. La falsificació de documents com les actes de les assemblees també hauria estat acceptada, per bé que alguns dels firmants d'aquestes haurien al·legat que havien signat de forma rutinària, sense llegir-ne el contingut, desconeixent la falsificació.Per contra, neguen que altres acords de la junta directiva no fossin presos formalment en aquest òrgan, com l'acomiadament de Cris Plaza, que asseguren que va ser plenament regular i anunciat i pactat internament. Així mateix, el pagament de llibres seria un regal per als treballadors de l'entitat, així com els còctels serien la copa final del sopar d'empresa que aquests feien un cop l'any i no una pràctica habitual de l'entitat. Així mateix, les bestretes a Alcázar haurien servit per cobrir les despeses generades pel càrrec de president.Aquests arguments es repetiran segurament la setmana vinent davant la jutge, qui, en base a les declaracions i les investigacions de la UDEF, haurà de decidir quines imputacions manté i com evoluciona el cas. No s'espera que la fase d'instrucció acabi ràpid, però si, en fer-ho, Marín segueix imputada, el codi ètic del PSC l'obligaria a dimitir com a alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona. El seu rol és especialment delicat i la jutge haurà de calibrar si estava al cas de les presumptes irregularitats i si protegia o no els implicats.

