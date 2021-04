Del «coliving» al «freeganisme»: quan l'anglès serveix per camuflar la precarietat

Coliving



No tens prou diners per viure com vols? Comparteix pis amb set persones i compleix el teu somni. No és l'eslògan de cap immobiliària. És l'essència del coliving, la tendència que disfressa d'experiència vital la impossibilitat de viure amb qui tu vulguis o com vulguis. Les dificultats per accedir a un habitatge -tret comú de bona part de les grans ciutats- porten cada cop més gent a compartir pis o llogar habitacions. Culpa del mercat immobiliari i la falta de regulació? No, una oportunitat per conèixer gent i sortir de la teva zona de confort. En poden donar fe, sense anar més lluny, els veïns de Barcelona. Segons les darreres dades disponibles, el lloguer mensual (964 euros de mitjana) ja representa prop del 50% del salari (30.807 euros bruts a l'any de mitjana).

Freeganisme



Els amants dels anglicismes tenen fins i tot la possibilitat de romantitzar el fet d'obtenir menjar de les escombraries. El freeganisme fa referència a aquesta pràctica, que lluny de veure's com una situació d'extrema necessitat, és defensada com un activisme anticonsumista que assenyala els excessos del sistema productiu. Els defensors del freeganisme no reclamen l'accés a una alimentació saludable per a tothom sinó normalitzar la imatge de gent pobra buscant menjar als contenidors.

Job hopping



Bona part dels anglicismes utilitzats per edulcorar la precarietat parteixen de la base de presentar com capricis qüestions que són necessitats bàsiques. Entre elles, el treball. És aquí on entra el concepte de job hopping, que fa referència al canvi cada cop més constant de feina entre els joves. Una realitat paral·lela que omet realitats com les de l'estat espanyol, líder en atur juvenil a Europa amb una taxa del 40,9%. L'Estat també és el país europeu amb una temporalitat més alta, que supera el 22% i l'Observatori de l'Emancipació assenyalava el 2019 que els menors de 30 anys havien d'utilitzar el 94% del seu sou per poder viure sols. Afortunadament, sempre es pot optar pel coliving.

Job sharing



No sortim del món del treball. Si no t'agrada no tenir estabilitat, pensa que encara podria ser pitjor. La teva empresa podria proposar-te compartir el teu lloc de feina amb una altra persona, i també el sou. Però tranquil, els anglicismes han arribat per treure ferro a l'assumpte i podràs dir tranquil·lament que fas job sharing, és a dir, que estàs compartint la teva feina amb algú altre.

Nesting



No tenir feina, o tenir-ne però en condicions precàries, acostuma a limitar les possibilitats d'oci i lleure. Lluny de veure-ho com un obstacle per gaudir de la vida, l'anglicisme nesting proposa girar la truita. Etimològicament el concepte neix de la paraula nest, niu en anglès, i aposta per no sortir de casa durant el temps lliure. Per manca d'alternatives? No, per trobar-se amb un mateix i, de pas, fomentar l'individualisme.

Compartir pis perquè no tens prou ingressos per viure sol i coliving són sinònims. La primera manera de fer-hi referència, però, evidencia una necessitat. La segona transmet un estil, fins i tot una tendència. El fet que sigui en anglès no és casual, ja que l'ús de termes en aquesta llengua està cada vegada més estès per camuflar experiències derivades de la precarietat.A banda del coliving, també han fet fortuna anglicismes com freeganisme, job hopping, nesting o job sharing. Que volen dir en realitat aquestes paraules?

