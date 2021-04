Les noves cares de la legislatura

Marta Vilalta, abans del segon debat d'investidura. Foto: Adrià Costa

Marta Vilalta (Torregrossa, 1984) ja fa temps que ha fet un pas endavant: al partit, on es va convertir en secretària general adjunta -per reforçar la cúpula, debilitada per la presó i l'exili- i cap de llista per Lleida el 14-F; i al Parlament, perquè en aquesta legislatura assumirà les funcions de portaveu parlamentària . Vilalta ja va assumir el discurs d'ERC en la primera sessió del debat d'investidura fallit d'Aragonès i és l'encarregada d'assumir el missatge republicà en les rodes de premsa setmanals després de la reunió de l'executiva de la formació . Integrant d'una mateixa fornada de dirigents que va créixer a les joventuts republicanes, la diputada ja va formar part de la delegació d'ERC que va negociar amb el PSOE la investidura de Pedro Sánchez i ara integra l'equip negociador del partit en les converses amb Junts i ERC. Al Parlament fixarà la posició d'ERC en els principals debats, més encara si Sergi Sabrià fa el salt al Govern -en una funció propera a Aragonès-, com així indiquen els plans del partit.