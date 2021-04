Les claus del gir pragmàtic de la CUP

Froc creuat dins del cau...

Per Bribenque el 4 d'abril de 2021 a les 16:58 2 0 Les armes sonen dins del cau independentista, la guerra esquerra-dreta dins de la independencia, pot portar a la desaparició de la propia aspiració de la independencia, no hi ha suport internacional, i la pandeme, us aplana a tots...

Cap problema amb el vostre viratge autonomista

Per Manel Roure el 4 d'abril de 2021 a les 00:57 3 2 Nosaltres, que ja vàrem veure el govern de "esquerres" amb el tripartit, seguirem el procés d'independència amb en Puigdemont a l'exili, Junts i el Consell per la República. Anirem amb el nostre estil d'esquerra i per a la independència. Vosaltres, Erc i la cup, podeu governar en clau autonòmica com heu pactat i aplicar la vostra esquerra que tant proclameu. Cap problema, no enviarem a ningú a la paparera de la història ni proclamarem esquerres classistes. Tranquils i tranquiles.